Nei 103 jier komt in ein oan de Vereniging van Kaatsers

Yn de lêste jierren wie Pier Piersma de wichtichste man foar de VVK, seit Volbeda. "Hy krige in sponsorbedrach fan it bûn. Hy hold it hiele seizoen alle nammen by dy't prizen wûn hiene by de froulju of manlju. Dy krigen dan in bedrach de punt. Hy hat it jierren dien en naam it bûn in soad wurk út hannen."

Oerstallich wurden

Mar yn de rin fan de tiid feroare der in soad. "It is fersobere en it bûn naam it stadichoan oer. Minsken krigen oare sponsoaren. Dus eins binne wy in bytsje oerstallich wurden."

Der is in brief opsteld, dy't by alle leden brocht is. Volbeda: "Wy binne nei alle leden gien om út te lizzen dat wy eins net mear nedich binne. De measte leden seine dermei akkoart te gean. It is de bedoeling dat wy op 1 jannewaris 2023 ophâlde."