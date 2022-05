Aris Ljouwert lûkt oan it langste ein yn duel tsjin Donar

It earste rommelige, kwart fan de wedstriid einige yn 20-18, it twadde kwart yn 36-38 en nei it tredde kwart stie it 56-60. It slot fan it duel wie spannend, mar it wie Aris dy't oan it langste ein luts yn it MartiniPlaza.

Tongersdei folget de twadde wedstriid en as der gjin beslissing fallen is, folget sneon de beslissende tredde wedstriid. De winner spilet yn de heale finale tsjin Den Bosch. Nei de Nederlânske play-offs begjinne noch de Belgysk-Nederlânske play-offs.