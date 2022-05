Aris begjint sterk oan play-offs: útoerwinning op Donar

Aris gie as sechsde en lêste ploech de Nederlânske play-offs yn, Donar as tredde. De Grinzers sitte lykwols wat yn de nederklits en koenen yn MartiniPlaza it ferskil ek net meitsje.

De twa ploegen wienen lang oan elkoar weage. It ferskil waard yn de earste trije kwarten nea grutter as fiif punten. Oan it begjin fan it lêste kwart naam Aris stadichoan ôfstân fan de thúsploech.

Yn de slotfaze kaam Donar noch wol werom, mar twa pogingen om mei in trijepunter lyk te meitsjen mislearren.

Blessuere Maconda

By Aris foel flak foar tiid wol José Dimitri Maconda út. De guard, dy't ien fan de trije nominearren is foar de award Nederlânske Belofte fan it Jier, kaam yn botsing mei in tsjinstanner doe't de bal yn it spul brocht waard.