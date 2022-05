De kuierjende Bosk moat trochbouwe oan de dreamen fan Joop Mulder

'Bosk' is boppedat ûnderdiel fan Sense of Place, in samling fan lânskipskeunstwurken dêr't Joop Mulder ek de oprjochter fan is.

Trochbouwe oan Joop syn dreamen

"We hebben echt een jaar de tijd genomen om ons te herpakken", seit Wendy Gooren fan Sense of Place. "We gaan Joop niet vervangen, want hij is niet te vervangen. Maar we werken met een artistiek adviesteam, dat het gedachtegoed van Joop en de kwaliteit van het werk bewaakt. We bouwen met elkaar door aan de dromen die Joop voor ogen had."

Sense of Place hat noch twa oare projekten dy't no mei Arcadia te sjen binne. Neist 'Bosk' binne dat 'De Streken', in 'getijdenproject' dat earder al op Oerol te sjen wie, en it keunstwurk Gaia, fan de Ingelske keunstner Luke Jerram.