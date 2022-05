Fakbûn VVMC: Arriva moat suniger wêze op syn personiel

Neffens Arriva komme de tsjinstwikselingen foar in grut part troch it hege syktefersom. "De gevolgen van corona en uitgestelde operaties zijn nog merkbaar en er is een hoog ziekteverzuim", lit de ferfierder witte.

Arbeidsbetingsten

Mar neffens it fakbûn is der in oare oarsaak. "Arriva krijgt vrij slecht vacatures ingevuld. Daar is Arriva niet uniek in, andere vervoerders hebben ook last van een krappe arbeidsmarkt", seit Wim Eilert fan it fakbûn VVMC.

Dêrby soe meispylje dat in soad minsken kieze foar de NS as lanlike ferfierder. "Daar ligt een groot probleem voor Arriva. Dat proces is al jaren aan de gang. NS heeft gewoon betere arbeidsvoorwaarden. Mensen zien dat."

Roasters feroarje en komme te let

Der komme benammen klachten binnen oer de tsjinstroasters. "Normaal gesproken hebben wij cao-afspraken met Arriva over dat er een dag of zeven van tevoren bekend is wat voor diensten je moet draaien." Mar dat slagget lang net altyd, sa konkludearret VVMC.

En dat wylst it wol wichtich is. Eilert: "Want die mensen draaien dubbele onregelmatigheid. Niet alleen verschillende diensten, maar ook verschillende starttijden. Dat betekent dat ze hun sociale leven moeten afstemmen op de roosters. Als die roosters dan constant wijzigen, is dat niet mogelijk."

Neffens Eilert is it yn striid mei de cao. "We hebben begrepen dat het in Groningen erger is, in Fryslân in een iets mindere mate. Maar het is wel een breder probleem. Mensen moeten veel extra diensten draaien, dat is niet goed voor je gezondheid. Want rust is heel belangrijk."