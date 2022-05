Der binne minder 'notoare oertrêders' fan de greidefûgel-soarchplicht

Tafersjochhâlders fan de provinsjale hanthaveningstsjinst dogge kontrôlen op de Wet natuurbescherming (Wnb). Sy sizze dat boeren stadichoan mear rekken hâlde mei de greidefûgel, al skriuwt de FUMO ek: "We zijn er nog niet."

Yn maart binne der ôfspraken makke mei lânbou-organisaasjes: bygelyks oer it meanen om nêsten hinne en it net fersteuren fan fûgels yn de nacht.

Kontrôle bliuwt nedich

Neffens de FUMO stekke in soad boeren tiid yn it behâlden fan de greidefûgels. Neffens FUMO-direkteur Pieter Hofstra giet it ek stadichoan better mei de 'notoare oertrêders', al bliuwt kontrôle wol nedich.

Minder akseptaasje

As de FUMO tinkt dat in boer of leanbedriuw him net oan de soarchplicht hâldt, folget in petear. As sy har ek dêrnei net oan de regels hâlde, kin de FUMO hanthavenje.

Dat wie lykwols dit jier noch net nedich. Direkteur Hofstra tinkt dat it oertrêdzjen hieltyd minder akseptearre wurdt.