Oekraynske Dariya stiet eigen lângenoaten by: "Ik bin bliid dat ik helpe kin"

"Nei twa moanne yn Nederlân wol ik no wat fertelle oer de famylje dy't ús opnaam hat en oer de help fan de Nederlânske oerheid.

Doe't wy by it hûs fan ús gastfamylje oankamen, hie ik der gjin idee fan hoe't it wêze soe om dêr te wenjen. Yn it begjin moasten we hiel bot wenne. We fielden ús ûngemaklik en woene de famylje net steure yn harren deistige libben. Dêrom bleaunen we safolle mooglik op ús keamers.

Nei in pear dagen begûnen we folle mear mei harren te praten. We hawwe in soad stipe fan harren krige. No binne sy de Nederlanners dy't it tichtste by ús stean. Se makken ús dúdlik dat we útrêste koene en dat we harren fertrouwe koene. Se binne net allinnich freonen wurden, mar ek famylje."