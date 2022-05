Roas (17) spilet op de bernebetinking: "Dit jier hat it ekstra betsjutting"

Roas spilet trompet. Foar de betinking hat sy al in soad repetearre. "Ik tink dat ik der hielendal klear foar bin. Ik haw my goed taret, dus dan moat it goedkomme. It iennichste watst dwaan kinst is goed oefenje. Dan heart it gewoan te kinnen."

28 meter heech

Mar spannend is it wol, want Roas spilet op in spesjaal plak. "Ik stean op de fjoertoer, by de yngong fan Madurodam. It is wol heech, ik leau sa'n 28 meter. Ik kom ek mei sekeringen fêst te sitten. It is wol spannend. Je wolle it wol goed dwaan."