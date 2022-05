Wetterskip moat hegere lêsten freegje troch útstel, ynflaasje en in eksoat

Hoewol't it wetterskip útgie fan in tekoart, hâldt de organisaasje 2,3 miljoen euro oer. De hegere opbringsten sitte 'm benammen yn hegere WOZ-wearden. De útjeften binne ek 8,6 miljoen euro leger as begrutte. Dat is it gefolch fan corona: wurksumheden waarden dêrtroch útsteld.

Dêrmei is der wol in fertekene byld yn de positive sifers. De hege ynflaasje en ekstra wurksumheden sille 2022 kwa resultaat negatyf beynfloedzje, sa is de ferwachting. Want de wurksumheden moatte noch wol útfierd wurde.