Túnkers Noard-Nederlân slaan hannen yninoar mei nije organisaasje

Op dy wize wolle kwekers better ynspylje op saken as húsfêsting fan arbeidsmigranten, enerzjyfoarsjenning en ferduorsuming.

"De noardlike problemen binne oars, om't de bedriuwen hjir faak fierder út inoar lizze", seit Romkje de Hoop. Sels hat se in kwekerij en túnsintrum yn De Trieme. Se sjocht dat de túnkers yn Fryslân, Drinte en Grins minder faak mei-inoar oer saken oerlizze.

Ien oansprekpunt

Boppedat witte gemeenten en provinsjes net genôch ôf fan de ferskate sektoaren yn de túnbou, seit De Hoop.

Op it stuit moatte ûndernimmers "sels de lyntsjes lizze mei in wethâlder of amtner. As je wat wolle, moatte je se útnûgje, en dat bliuwt der faak by. Der is gjin kunde op it gemeentehûs of provinsjehûs."