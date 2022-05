Fries Verzetsmuseum hâldt oarlochsferline yn libben mei erfgoeddei

"Sjoch, dit is it moaiste foarbyld wat we brûke kinne." Konservator Marre Faber-Sloots fan it Fries Verzetsmuseum rint troch it gebou lâns in muorre fol ferhalen fan Fryske fersetsminsken. Se wiist nei in fitrine fol mei deiboeken. "Dit is brocht troch ien dy't it op souder lizzen hie."

Ien boek leit iepen efter it glês. In ynfokaartsje oan de sydkant fertelt dat it boek fan To Hofstra út Snits west hat. As tiener yn de oarloch folge se it nijs op de foet en skreau deroer.

Makket oarlochswrâld helder

Faber-Sloots: "Se hat in soad beskreaun en dat makket dy wrâld oer de oarloch helder. Se fertelt dat se in oere yn de rige stie by de winkel foar twa komkommers en úteinlik is se dêr ek noch bliid oer."



De ynleverdei bestiet al langer, mar it museum woe der in oare namme oan jaan. "Ynleverdei bestiet net mear. We neame it offisjeel 'actiedag niet weggooien' om minsken wach te meitsjen op it feit dat der wol wat nijsgjirrichs op souder lizze kin."

De âlde namme hie net altyd it winske effekt: "Doe't it ynleverdei wie, tochten guon minsken dat wy alles wol brûke kinne. Dan krije je ek wolris wat werom nei hûs, want wy binne fansels net in oprombedriuw. Dus dat is it ferskil wat. Wy kinne in hiel soad brûke, mar inkelde dingen ha wy dan al dûbeld en dan krije je it wer mei nei hûs."