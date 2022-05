Undersikers Rottumerplaat: lit deade walfisken faker lizze

Nei in healjier kamen de krobben yn byld. It kadaver luts yn totaal 57 soarten oan, wêrfan 21 noch net earder fûn wienen op Rottumerplaat. Guon fan de soarten fleagen fan it fêstelân nei Rottumerplaat, se kamen op de lucht ôf.

Eyeopener

Hoeksema neamt de útkomsten in 'eyeopener'. "Zo'n groot kadaver wordt gewoonlijk opgeruimd. Nu blijkt dat het een functie vervult in het ecosysteem. Dat kun je van tevoren bedenken, maar het is bijzonder om te zien dat het in de praktijk ook echt zo werkt."

In oar resultaat is dat der in soad itensstoffen yn de boaiem terjochte kamen. "Het leverde zelfs verschroeide vegetatie op, zo groot was de overdosis."

Hoeksema is benijd nei hoe't it effekt oer in pear jier is. Dêrfoar is nij ûndersyk nedich.

'Gjin oerlêst'

Sa'n kadaver kin stjonke, mar neffens Rykswettersteat hat dat net foar oerlêst soarge. Wol bleau op guon dagen de lucht hingjen.

Gewoanwei wurde walfisken gau ôffierd, ûnder oare om de fersmoarging mei kadmium. Dat foel no ta, neffens Rykswettersteat. Der is net mear kadmium fûn as oars. Dat soe komme kinne trochdat it in jonge walfisk wie, dy't hast gjin kadmium yn it lichem hie.

Faker lizze litte

De ûndersikers advisearje om oanspielde walfisken faker lizze te litten yn it Waadseegebiet. Dêrby moat wol goed nei de lokaasjes sjoen wurde, want it moat feilich wêze foar skipfeart en minsken moatte gjin stankoerlêst ûnderfine.

Rykswettersteat en oare behearders fan it natuergebiet moatte noch in beslút nimme oer it advys.