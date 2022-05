Hartstichting ropt Fryske biblioteken op: kom mei mjitpunten foar bloeddruk

"Ien op de trije minsken tusken de 40 en de 70 hat in hege of te hege bloeddruk", seit Hans Snijder, direkteur fan de Hartstichting. "In twadde is dat fjirtich persint fan dy groep, dat giet om 1,2 miljoen minsken yn Nederlân, der gjin wit fan hat."

De kampanje fan de Hartstichting freget dêrom omtinken foar it opmjitten fan de bloeddruk. "As je ien kear yn it jier je bloeddruk mjitte litte, kinne je foarkomme dat je in beroerte of in hertynfarkt krije."

Net mear by de húsdokter

Dat opmjitten hoecht no net mear by de húsdokter. "Yn Nederlân binne yn totaal in lytse 600 mjitpunten, by biblioteken, by drogisten of sportsaken dêr't je it sels dwaan kinne."

Yn Fryslân binne der lykwols minder punten dêr't minsken dat dwaan kinne. "Yn Fryslân is de animo yn ferliking mei oare provinsjes minder. Hja sjocht de needsaak hjir minder", tinkt Snijder. "Yn Fryslân binne der gewoan minder punten."

Hy wol biblioteken dêrom oproppe om har oan te melden foar it oankommende jier om sa'n mjitpunt yn te rjochtsjen.