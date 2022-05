Sikehûs MCL: finansjeel sûn, mar wol in swier jier efter de rêch

Dat skriuwt it sikehûs yn it jierferslach. Ferline jier waard ôfsletten mei in posityf resultaat fan 10,8 miljoen euro. Dat komt wol foar in part troch in kompensaasjeregeling fan it Ryk. Dy regeling hâldt op en dus draait it sikehûs no sels op foar misrûne ynkomsten.

Personielskrapte op akute ôfdielingen

Op de wurkflier wie it in swier jier. Dat hat ferskate oarsaken: it coronafirus, in heech syktefersom en in krappe arbeidsmerk. Benammen op akute ôfdielingen, lykas de intensive care, hertbewaking en de spoedeaskjende help, wienen der problemen.

Koade swart koe yn 2021 mar krekt foarkaam wurde, mei tank oan ferskate ôfdielingen dy't in bydrage levere ha oan de covidsoarch. "Daardoor kon tot bijna het maximum worden opgeschaald."