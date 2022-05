Motordieven crashe yn Ljouwert, plysje driget mei stroomstjitwapen

It ynsidint barde yn de nacht fan moandei op tiisdei. Doe seach in plysje in motor op it Hoeksterpad mei twa minsken sûnder helm. Doe't de plysje de efterfolging ynsette, gongen de motorriders yn hege snelheid nei de Spanjaardslaan. By de Valkstraat fleagen se út de bocht.

De twa motorriders rûnen fuort, mar flak dêrnei joech de bestjoerder him oer. Dat die er nei't de plysje drige mei in stroomstjitwapen. Letter koe de passazjier oanholden wurde, nei in oanwizing fan in tsjûge.

De fertochten, in man en in frou, binne beiden 31 jier en komme út Ljouwert. Se binne mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. Dêrnei wurde se heard.