De inlaiding: al jaren bin ik 'n fanatyk fersameler en lezer fan fersetsboeken. En dan hewwe wij 't over de Tweede Wereldoorlog. Dat motte dan 't liefst biografieën weze en dus waargebeurde ferhalen.

Soa starigan hew ik al 'n prot fan deuze boeken fersameld en derom weet ik goed wie't ôns fersetshelden weest binne in 'e oorlogsjaren. En der wil ik nou even met jim hine.

Fansels hew ik ok de biografy over Erik Hazelhoff Roelfzema in 'e boekekast staan, oftewel: de Soldaat van Oranje. Hij wort deur 'n heel prot sien as 't groatste boegbeeld fan 't ferset, maar dan al deur goenent die't d'r niet soa insitte as ik d'rin sit. Naast 'n boek is d'r in de jaren seuventig 'n film maakt over deuze Soldaat van Oranje en loopt d'r al sont 2010 'n musikel over deuze fersetsman. Dus al 12 jaar en dermet is dut de langstlopende foorstelling ooit.

En nou niet skrikke, maar deuze Soldaat van Oranje krijt feulsten te feul eer, fertel ik jim nou. Nag maar 's: hij het feul fersetwerk deen, durde 'n heel prot om de Dútsers te dwarsbomen en is dus 'n groate fersetsheld.

Maar . D'r is 'n nag 'n groatere fersetsheld as deuze Soldaat van Oranje en dat is Peter Tazelaar, syn groatste kammeraad tidens de oorlogsjaren. Die Tazelaar waar soa dryst as wat en werklik nergens benaud foor.

Om jim even 'n beeld te geven: in de film speulde Rutger Hauer Hazelhoff Roelfzema en Jeroen Krabbé deen Peter Tazelaar.

Ok over Peter Tazelaar is 'n biografy skreven en derin wort heel dúdlik maakt dat niet Hazelhoff Roelfzema de groatste fersetsheld waar, maar Tazelaar. Niks waar him namelik te bot. Hij haalde foor Hazelhoff Roelfzema de kestanjes út 't fuur, sêg maar. Dus Tazelaar is de èchte Soldaat van Oranje. Nou, soa!

Ik ferkondig dat ok an alle kunde fan mij at se angeve dat se na de musikel gaan. Dan hou ik hur foor dat niet alles waar is wat him d'r ôfspeuld en dat se maar in 't achterhood houwe motte dat Tazelaar 'n groatere held weest is as Hazelhoff Roelfzema.

Nou bin ik niet de propagandist foor Tazelaar, maar ik hanteer gewoan de faiten en wil wat rechtsette en dat hew ik bij deuze deen. Dink d'r ok an at jim jim fergape an 't groate spektakel in Katwyk. Dus, mînsen, onthou 't goed: Peter Tazelaar is de èchte Soldaat van Oranje!"