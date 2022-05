Johnny Jansen kritysk op belied by Hearrenfean: "Ik heb flink ruzie gemaakt"

Dat hat earst en foaral dochs te krijen mei syn ûntslach yn jannewaris en mei de wize wêrop't dat gong. Eins begûn it al yn de simmer fan 2021.

Werom yn de tiid

Johnny Jansen wurdt yn april 2019 einferantwurdlike by sc Hearrenfean, earst noch as ynterim-trainer. Dy simmer wurdt er beneamd as haadtrainer. Yn it earste seizoen giet it goed. Mar op it stuit dat Hearrenfean echt de smaak te pakken hat, sit it coronafirus de earedivyzje dwers.

It seizoen dêrnei ferrint in stik muoisumer. Hearrenfean einiget as tolfde en fan de wichtichste doelstelling ('it publyk fermeitsje') komt ek net in hiel soad terjochte. De kluplieding grypt yn: Jansen syn assistinten Hennie Spijkerman en Jeffrey Talan moatte it fjild romje.

Talan is, krekt as Jansen, in 'bern fan de klup'. It beslút falt net goed by de haadtrainer. "Ik heb mijn zegje gedaan. Ik heb flink ruzie gemaakt. Had je dingen anders kunnen doen? Ik had het spel misschien harder moeten spelen."