Alvestêdetriatleet Van der Pal stapt nei 55 oeren swimmen út bad

"Ik heb last van de bovenste luchtwegen. Die beperken me, alsof je strot wordt dichtgeknepen. In het water is het een hele uitdaging om met de helft zuurstof proberen te zwemmen. Ik moet af en toe even aan de kant hangen om te hoesten."

Mentaal hie Van der Pal it ek geregeld dreech. Hielendal at er it foar de safolste kear benaud krige. "Ik vraag me dan wel eens af: wat doe ik hier nog? Het is afzien, maar een goeie begeleiding om me heen, die me proberen te motiveren: dat werkt wel."

Earder opholden

Uteinlik is er nei 55 fan de 60 oeren training ophâlden, omdat it hoastjen te slim waard. Dochs fynt syn team it in slagge training.