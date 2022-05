Alvestêdetriatleet Van der Pal brekt nei 55 oeren swimmen

Mentaal hie Van der Pal it ek geregeld dreech. Hielendal at er it foar de safolste kear benaud krige.

"Ik vraag me dan wel eens af: wat doe ik hier nog?", seit er sichtber oandien. "Het is afzien, maar een goeie begeleiding om me heen, die me proberen te motiveren: dat werkt wel."

Earder opholden

Uteinlik is er nei 55 fan de 60 oeren training ophâlden, omdat it hoastjen te slim waard. Dochs fynt syn team it in slagge training.