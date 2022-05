CBS: foar it earst yn mear as tsien jier wer taname yn it oantal winkels

Yn acht fan de achttjin gemeenten binne der mear winkels by kaam. Dat docht bliken út nije sifers fan it Centaal Bureau voor de Statistiek.

Flylân grutste taname fan Nederlân

Op Flylân, dêr't it oantal winkels mei 18,2 prosint omheech gien is. is de taname it heechst fan hiel Nederlân. Ek op Skiermûntseach is it oantal winkels bot omheech gien: wol mei 15,4 prosint.

Fan de oare tsien gemeenten, binne der acht dêr't it oantal winkels tebek rûn is. Yn gemeente Weststellingwerf wie dy delgong it sterkst. Op 1 jannewaris 2022 wiene der yn dy gemeente 4,3 prosint minder winkels as op 1 jannewaris 2021.

Yn gemeente Dantumadiel en yn gemeente Skylge is it oantal winkels gelyk bleaun.

Komt ûndersteande grafyk net goed yn byld? Klik dan hjir.