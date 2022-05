Seis helden krije medalje foar rêden fan slachtoffer auto-ûngelok

Wijbren van der Werff bedarre op 24 novimber mei de auto op de kop yn de sleat oan de Wâldwei by Burgum. Trije manlju twivelen net, mar gienen it wetter yn om it slachtoffer te rêden. Foar it rêdingswurk en foar it reänimearjen fan de man, binne de seis huldige op it gemeentehûs yn Drachten.

"Dit is in prachtige afsluiting, totaal onverwacht, maar hartstikke mooi", seit Robert van Straten. "Ik ben wel trots op de medaille, maar het moet nog even indalen."

It slachtoffer sels wie noch te bot oandien om wat te sizzen. Hy is bliid dat er by de huldiging oanwêzich wêze koe.