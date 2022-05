Subsydzjes foar projekten Noardwest-Fryslân: 75.000 euro foar Rie

Sa krijt it plan foar in boekenpassaazje yn Ljouwert 4.000 euro. It doel fan de Rode Loper is om bern mar ek jong folwoeksenen en âlderen wer oan it skaken en oare tinksporten te krijen. Der wurde workshops organisearre, skaaklessen jûn en twaddehâns boeken ferkocht.

It measte jild giet nei it doarpke Rie. Dêr wolle se in beweech- en beleeftún meitsje. Dat kostet 221.000 euro. It Iepen Mienskipsfûns jout dêrfan 75.000 euro.

De beweech- en beleeftún moat in natuerlike en beweechfreonlike omjouwing wurde yn de doarpskearn. Bewenners kinne der yn boartsje, wurkje, rekreëarje en oaren moetsje.