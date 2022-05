Diel Twadde Keamer wol bettere beleanning foar tolken en oersetters

Op inisjatyf fan de SP giet de Keamer nije wike mei de minister yn debat.

Protestaksje

Ut protest wurkje tolken en oersetters dy't oansletten binne by de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) dizze wike net foar oerheidsynstânsjes. Yn april stelde Yesilgöz foar it oeretaryf te ferheegjen fan in krappe 44 euro nei 55 euro bruto, fan 1 jannewaris 2023 ôf.

De beropsferiening fynt dat net genôch, ek omdat bygelyks de foarrydkosten skrast wurde. Sy neamt de ferheging in sigaar út eigen doas. De SP stipet de protestaksje fan de tolken.

Gjin reaksje ministearje

It ministearje wol op dit stuit net reagearje op de - nije - staking fan de tolken en oersetters. Se leinen ek yn febrewaris in wike it wurk foar oerheidsorganisaasjes del. Ein maart spruts Yesilgöz mei de aksjefierende tolken en oersetters. In krappe twa wiken letter melde se oan de Keamer it oeretaryf foar tolken ferheegje te wollen.

It is no earst oan de Twadde Keamer om hjirop te reagearjen, sa lit in wurdfierder fan it ministearje witte.

'Volstrekt onvoldoende'

It foarstel fan de minister is neffens SP-Keamerlid Michiel van Nispen 'volstrekt onvoldoende'. "Dit kan niet het eindbod zijn in deze slepende kwestie." Der wurdt, ek yn de Keamer, al jierren oer de fergoeding fan tolken en oersetters sprutsen.

It oeretaryf foar tolken giet lykwols omheech, mar oan de oare kant wurdt op oare (finansjele) betingsten besunige. Van Nispen fynt dat der in goed totaalpakket oan betingsten komme moat. "Tolken en vertalers moeten een passende beloning krijgen."

Juridyske blunders

Harren wurk is "ongelooflijk belangrijk voor onze rechtsstaat", seit Van Nispen. As se net goed betelle wurde, giet dat úteinlik ta koste fan de kwaliteit by harren wurk. "We moeten voorkomen dat deze situatie tot juridische blunders leidt."

As minister Yesilgöz net gau sels mei in better foarstel komt, sil de Twadde Keamer dat dwaan, fersekeret Van Nispen.