Duorsumer ôffal út see helje: skjinnere motoaren en CO2-kompensaasje

CO2 kompensaasje troch hegere wetterstân feangreidegebiet

By dit wurk komt CO2 frij, in gas dat der mei foar soarget dat it klimaat feroaret. Om dat te kompensearjen wurdt sjoen nei it Fryske feangreidegebiet; in hast 70 bunder grutte polder by Langwar, om krekt te wêzen.

By hege wetterstân gjin CO2-ferdamping

De twa lâneigeners dêr hawwe tasein dat sy de wetterstân tsien jier lang behoarlik heech hâlde sille. Dêrtroch bliuwt it fean wiet en fergiet it net. As it fean wol drûch komt te stean, fergiet it wol en dêrby komt in bulte CO2 frij. De hege wetterstân is dus te fertalen nei minder CO2-útstjit.

Fergoeding foar lâneigeners

It betsjut wol dat boeren minder maklik mei swiere masines it lân op kinne en it kin ek ynfloed hawwe op de opbringst. De lâneigeners krije no jild fan Cleanup XL om dy neidielen te ûnderfangen.

Cleanup XL krijt boppedat in saneamd CO2-sertifikaat. Dêrmei kinne se oantoane dat se harren CO2 kompensearje.

Skjinne motoaren

Mar dêr bliuwt it net by. Berger BDS hat ek noch in nij, brûkt bergingsskip foar de wâl te lizzen. Dêryn binne nije, skjinne motoaren ynstallearre dy't gewoanwei noch net brûkt wurde yn de seefeart. Probleem is noch wol dat by oanbestegings sa'n ynvestearing yn minder útsjit no noch net meitelt.