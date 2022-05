Johnny Jansen sjocht knetterjende Fryske derby net fanút stadion: "Te pijnlijk"

De twadde helte wie it oars. "Dan zie je dat Cambuur beter is. Tot aan de 2-2 voetbalde het makkelijker. De backs van Heerenveen durfden ook niet altijd door te dekken. Cambuur hield langer de bal en had het overwicht", seach Jansen. "Na de 2-2 werd het rennen, vliegen en draven."

It einoardiel fan Jansen wie tige posityf. Hy seach fanút syn wenplak Grins in derby wêryn't reklame makke waard foar it fuotbal. "En voor alle supporters van Cambuur en Heerenveen. Het was hartstikke mooi."