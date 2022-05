In nij gesicht by Fryslân Hjoed: Maaike van der Hoek

Van der Hoek (1990) wurket yntusken al goed fjouwer jier by Omrop Fryslân. Se is al geregeld op de radio te hearren en hat as ferslachjouwer ek wolris op telefyzje west.

Mar no dus foar it earst de presintaasje fan Fryslân Hjoed. Hoe bist by de Omrop telâne kaam?

"Foar myn oplieding Sjoernalistyk yn Grins rûn ik staazje by Omrop Fryslân. Ik siet hiel bot yn it skûtsjesilen, dus ik woe graach yn it Noarden bliuwe. En wat is der dan moaier as de Omrop?

Dy staazje begûn yn novimber 2017. Dêrnei bin ik hingjen bleaun en koe ik oan de slach as ferslachjouwer en redakteur. En no bin ik der noch hieltyd. It ôfrûne jier wie ik benammen op de radio as nijslêzer by Fryslân fan 'e moarn."

Wat bliuwt dy it measte by út dyn earste jierren by Omrop Fryslân?

"Wat ik hiel moai fûn, wie om as 'razende reporter' troch de provinsje te reizgjen foar Simmer yn Fryslân. Dan komst allegear bizarre dingen tsjin en stiest echt tusken de minsken. Dat is moai, om mei de gewoane Fries op strjitte te praten. Dêr genietsje ik it measte fan.

Fierder fûn ik it hiel bysûnder dat ik Wim Kok ynterviewe mocht. Dat wie doe't de Fryske munt slein waard yn Ljouwert. Achterôf wie it ien fan de lêste ynterviews dy't Kok jûn hat."

Wannear tochtest: ik wol ek wol op telefyzje presintearje?

"Fan jongs ôf oan woe ik altyd al by de radio wurkje. Dat foldocht my ek hartstikke goed. Mar doe't we ferline jier teste koenen op skerm as presintator, tocht ik: wêrom net? Ik kin it wolris besykje en sjen oft it leuk is.

Dat gong hartstikke goed. De ôfrûne moannen ha ik al in soad oefene en no mei ik echt presintearje. Geweldich fansels, ik ha der in hiel soad nocht oan."

De fêste Omrop-harker kent dy al fan radio, en aanst dus ek fan telefyzje. Mar wat dochst bûten it wurk?

"Sile! Ik bin gek op silen. Ik ha in pear jier mei freonen yn de IFKS syld, op de Sterke Jerke en op de Wylde Wytse. Fierder ha ik hast fyftjin jier sylles jûn op De Twirre yn Earnewâld. Ik kom fan Nyegea, mar ik bin grut wurden op dat wetter by Earnewâld.

Ik bin noch hieltyd faak op it wetter te finen. En as ik net op it wetter of by de Omrop bin, dan sit ik it leafst yn it sintsje mei freonen op in terras."