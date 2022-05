De Fryske boaiem 'tot in de puntjes' ûndersykje: earste mesokosmosbak stiet by Goutum

In mesokosmos is in manier fan boaiemûndersyk sûnder de boaiem sels te fersteuren.

"Kijk, ze gaan net de grond in." Mei in pear grutte stappen rint Emiel Elferink troch de greide by Goutum. Yn de fierte is in kraan dwaande in plastik bak fan in meter breed de grûn yn te krijen.

Mei in papier yn de hân rint Elferink rint rjochting de kraan. "Dit is het idee," seit er en hy bliuwt by in kûle fan in pear meter lang stean. Oan de oare kant fan de kûle skoddet de kraan in protsje grûn fan de griper ôf.