Bysûndere transfer: âld-hurdfytser Daan Olivier wol Fryske polityk yn

"Op de 1 mei-viering was er een heel optimistische sfeer. We gaan de uitdagingen aan, samen. Dat was zo inspirerend hoe ik het voor me zie. Als sporter was ik redelijk individualistisch en ik dacht eerst ook dat ik m'n succes zelf realiseerde. Later zag ik in dat ik ook heel veel te danken heb aan de mensen om me heen."

Dat ynpsirearret him ek as takomstich politikus. Dus sleat er him oan by de PvdA. In partij dy't lanlik al skoften yn de nederklits sit, mar Olivier is optimistysk. "Met de PvdA in Fryslân gaat het best goed. In Heerenveen hadden we een mooie overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen, net als in andere gemeentes."