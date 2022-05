Swiere mishanneling yn trein Grins-Ljouwert, plysje ropt tsjûgen op

By Bûtenpost waard yn earste ynstânsje in frou slein of treaun. Har partner naam it foar har op. Dêrop waard de man swier mishannele. Hy hat behoarlike ferwûnings.

It ynsidint wie de jûns om kertier oer achten hinne. De dieder en de groep dêr't de persoan by hearde, binne op De Westereen út de trein stapt. Tsjûgen wurdt frege harren te melden mei 0900-8844.