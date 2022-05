Fiering ein fan ramadan ekstreem drok: minsken steane sels bûten de moskee

"Fansels, minsken winskje elkoar wol in segene Sûkerfeest", seit Slimane Elhilmi. Hy is foarsitter fan de Marokkaanske mienskip op It Hearrenfean. "Mar dat wurd leit sa bot de fokus op it sûker en it feest. Wylst we Eid al-Fitr fiere, de ein fan it fêsten."

Dêr heart wol swiet iten by, dat ûntkent Elhilmi net. "Mar it giet om it fieren fan de ein fan de ramadan mei de mienskip. Dat dogge we mei gebed, tee, kofje. En dan nei hûs ta om it mei freonen en famylje te fieren."