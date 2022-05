Under Wetter, in lokaasjefoarstelling basearre op feiten

Sa'n pykbui as ferline jier yn Limburch foel, kin hjir ek falle, follet dykgraaf Luzette Kroon de ekspert oan. "Koop maar een paar laarzen", seit se. Se neamt Surhústerfean, dêr't ferline simmer ynwenners fan in fersoargingstehûs evakuearre wurde moasten.

Hoe grut mei de skea wêze?

It wie 'mar' 10 sintimeter, mar ek dat soarget foar flinke skea. We sille dan ek akseptearje moatte dat we sa no en dan oerlêst ha. Skea oan gewaaksen, mar ek oan huzen.

De fraach is dan ek: hoe grut mei dy skea wêze? En wat kostet dat? It wurdt net mear allegear foar ús oplost, seit Veeneman. Yn lannen om ús hinne binne se al folle fierder mei bygelyks it opfangen fan reinwetter en dat brûke foar de wask yn plak fan skjin drinkwetter.

Slachtoffer fan ús eigen sukses

De needsaak wie dêr altyd grutter, om't de systemen it der al earder ôfwitte litten ha. Eins binne we in bytsje slachtoffer fan ús eigen sukses. Want sa lang as it goed giet, fiele we de needsaak net om te hanneljen. It besef dat it klimaat feroaret is der wol. Mar no moatte we der noch nei hannelje.