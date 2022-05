Fryske aksjekomeedzje Stjer yn premjêre yn Dútslân

De film, wêryn't in searjemoardner it fersjoen hat op Fryske artysten, wurdt foar it Friesendroapen spesjaal ûndertitele yn it Dútsk. Earder krige de film al Nederlânske ûndertitels, foar in fertoaning yn Grins.

Mear Frysk

Op it treffen draait ek de film 'Der Krug an der Wiedau', de earste Noardfryske film ea. Dat is in film yn fiif talen: it Noardfrysk, Suderjysk (Súd-Jutlânsk), Platdútsk, Deensk en Dútsk.

Fierder komt de Fryske folkband Baldrs Draumar nei it Friesendroapen om in nij Ynterfrysk Liet te spyljen. It doel fan dat Liet is om de ferbining tusken de ferskate Fryslannen te fergrutsjen.

It treffen tusken de trije Fryslannen is fan 20 oant en mei 22 maaie op Helgolân, in eilân yn de Noardsee. It Friesendroapen wurdt al sûnt 1962 organisearre.