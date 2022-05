Nij fers fan de Dichter fan Fryslân: 'Wjuklam'

Wjuklam

It plafon is wol echt

fan glês in touchscreen

mei in fette ôfdruk

op in befingere kamera-ikoan.



Better wie it bestikkere

sa't de ambisjeuze wjukkelpyk

yn folle flecht net lamslacht

op transparânsje.



Leaver noch wie it fan hout

dat by eltse stap it hakketakjen

trochsjongt as de hege baas

in bakje kofje helje lit.



Eschertreppen derop

dûzeljende yllúzjefûgeltsjes

set de keamer op 'e kop

oant draaien it swijen opslokt.

Triljend iepenet in kulkykje

de gong der't nimmen yn doarde

it plafon leit oan diggels, sjoch

wjuklammen, de loft is blau.