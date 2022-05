"De kranksinnige slotfaze wie de kroan op de wedstriid"

Wat fûnen jimme fan de rol fan skiedsrjochter Bas Nijhuis?

De Vries: "Ik fûn Nijhuis bloedyrritant. Ik hâld wol fan syn wize fan fluitsjen, om it allegear wat gean te litten. Mar je hienen gjin idee wêr't je oan ta wienen: de iene kear wie der in oertrêding dêr't je fan tochten: lit mar trochgean en dan fluite er. De oare kear wie der in 100 persint oertrêding en dan fluite er net. As er konsekwinter fluite hie, dan hie de rebûlje der ek net west."

Faber: "Nijhuis hie lang net sa'n grutte ynfloed op de wedstriid as Makkelie yn desimber wol hie. Dat is posityf. Nijhuis hat it prima dien. As je it oer it generaal sjogge, hat er it tempo der lekker yn holden en yn totaal trije giele kaarten jûn. Dat paste by de wedstriid."