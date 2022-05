Kanadeeske befrijers nei 77 jier waarm ûnthelle yn Aldtsjerk

"It is just good to be back, it is so nice here", seit Parks. De feteraan moat holpen wurde by it útstappen mar is noch wol sa by de tiid dat hy op it poadium posearret mei de twa sjongeressen.

Grut feest

De organisaasje hat in grut feest organisearre. Rûnom steane âlde legerweinen en binne kreamkes dêr't in hapke of in drankje kocht wurde kin. Dick Jansen stiet by de yngong en dielt flaggen út.