Bitgum wint tradisjonele iepening fan it keatsseizoen yn Weidum

Bitgum, mei Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra yn it perk, wûn de finale úteinlik mei romme sifers. Uteinlik stie der 5-0 en 6-6 op it skoareboerd tsjin it partoer fan Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra.

"Alles slagge by ús, dat gie wol goed," glimket winner Tjisse Steenstra nei ôfrin. "We giene der hjoed samar trochhinne."

'Dit jier wat sjen litte'

Neffens Steenstra is de winst in moaie opstekker foar it kommende seizoen, wêryn hy in frije formaasje foarmet mei Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra. "Ferline jier ha we te min sjen litten. Dat sette wy dit jier graach rjocht, en ik tink ek dat dat kin."

De tredde priis yn Weidum wie foar it partoer fan Huzum mei René de Haan, Jelle Scharringa en Johannes Dijkstra. Dy lêste is de hast 54-jierrige foarsitter fan Huzum. "Ik soe sawiesa hjirhinne om de jongens oan te moedigjen, mar Hendrik Tolsma wie ferhindere. Dan kin je krekt sa goed yn it fjild stean om se te helpen."