Paulissen wie ien minút de held fan Cambuur: "Een rollercoaster van emoties"

Cambuur begûn muoisum oan de wedstriid en seach by it skoft ek tsjin in achterstân oan (2-1). De twadde helte wie fan in hiel oar nivo. Dêryn wie Cambuur fan begjin ôf oan sterker.

Kalm bliuwe by strafskop

Robin Maulun makke healwei de twadde helte de fertsjinne lykmakker út in strafskop. "Dit wie ien fan myn wichtichste goals. It wie in belangryk momint, mar dan moatst kalm bliuwe."

Foar de Frânske stilist wie it syn earste Fryske derby mei publyk. "Op it fjild koest echt fiele dat dit in spesjale wedstriid is. Dat fernimst oan ús eigen supporters, en ek oan dy fan de thúsploech. Dit is úteinlik wêrom't fuotbal sa moai is."

En dat it gjin oerwinning opsmyt, dat is spitich. "Mar we kinne ús sels neat kwea ôfnimme. We ha alles jûn, hielendal yn de twadde helte wienen we goed. Uteinlik hienen sy in gelokje."