Hearrenfean bliid mei in punt, mar "We hadden het eerder kunnen beslissen"

Foar ferdigener Van Aken wie it in bysûndere wedstriid. Hy moast ynfalle foar Nick Bakker, feroarsake in strafskop en makke djip yn blessueretiid de 3-3.

Untlading

Van Aken wie lilk op himsels dat hy Cambuuroanfaller Issa Kallon ûnderút helle yn it strafskopgebiet. "Ik wist dat ik hem raakte. Ik weet van mezelf dat ik daar niet op de grond moet gaan liggen."

Doe't de ferdigener yn de slotfaze de 3-3 makke, kaam der yn earste ynstânsje in protte lilkens út by him. "Er kwam vooral een beetje woede naar mezelf toe uit. Ik heb een paar woorden gebruikt die niet gezegd mogen worden, maar dat tekende wel de ontlading. Ik wilde mijn shirt uitdoen, maar hij zat vast. Ik kreeg hem niet over mijn hoofd."

Ek middenfjilder Anas Tahiri gie hielendal los nei de lykmakker. "Ik ben een emotionele jongen en ik weet hoe belangrijk zo'n wedstrijd is voor de mensen uit Heerenveen. Op zo'n moment is het heel moeilijk om je emoties te controleren."

Genôch kânsen

Doe't de adrenaline wat út it lichem wie, koe Tahiri de wedstriid nochter analisearje. "We zijn blij met dit punt, maar je gaat weg met het gevoel dat je de drie punten hier had kunnen houden."

"In de tweede helft speelden we minder goed dan de eerste helft", giet Tahiri fierder. "Dat is iets wat we moeten kunnen verbeteren. We hebben nog drie wedstrijden en misschien kunnen we nog voor de play-offs gaan, al zal dat lastig worden."

Hurde striid

Lucas Woudenberg fûn dat in punt it maksimaal helbere wie. "Als je de 3-2 zo diep in blessuretijd tegen krijgt en dan nog gelijkmaakt, dan is dat wel lekker, al denk ik dat we genoeg kansen hebben gehad om meer goals te maken. Het is niet anders."

Woudenberg wie spikerhurd en krige ek in giele kaart. "Scheidsrechter Bas Nijhuis is wel iemand die het af en toe over het randje laat gaan, maar hij zei tegen mij: 'wel even uitkijken'. Ik probeerde me daarna in te houden. In een derby zoek je het randje op en probeer je het maximale eruit te halen."