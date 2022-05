Tolken en oersetters fiere kommende wike aksje om nije tariven

Hoewol't it taryf mei goed 11 euro omheech giet, smyt dat foar rjochtbanktolken gjin ekstra ynkomsten op. Dat komt omt de minister de foarrydkosten fan 20 euro derôf helle hat. It oeretaryf giet dan wol mei 11 euro omheech, mar de measte sittingen duorje net langer as in heal oere. Yn sokke gefallen krije se ek mar de helte betelle. De helte fan it nije oeretaryf fan 55 euro is 27,50. Dat is minder as de goed 42 euro dy't se no noch krije.