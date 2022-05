Gjin winner nei spektakulêre Fryske derby: 3-3 yn de lêste minuten

Nei in minút of tsien kaam Cambuur der wat mear út. Dat waard fuort beleanne mei in doelpunt. Patrick Joosten joech in foarset op Roberts Uldrikis. De Let koe tusken de Hearrenfeanferdigeners ûnbehindere de bal deryn koppe: 1-1.

Heech tempo

Dêrnei wie it wer oan Hearrenfean. Amin Sarr krige de bal yn it strafskopgebiet en lei de bal werom op Tibor Halilovic. De middenfjilder skeat de bal mar krekt njonken. It tempo lei heech en beide ploegen sochten de oanfal. Cambuur wie gefaarlik mei in kopbal fan Uldrikis en foar Hearrenfean skeat Sarr oer de goal.

Nei in lyts healoere fearre it stadion op, want Sydney van Hooijdonk skeat de bal tsjin de touwen. De spits fan Hearrenfean stie lykwols bûtenspul en dus gie it feest net troch.

Mar Van Hooijdonk koe efkes letter wol de hannen yn de loft stekke. Yn de 34ste minút kopte hy in frije traap fan Haye kreas binnen, al kinne je wol fraachtekens sette by it minne ferdigenjen fan de Ljouwerters.