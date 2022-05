Fezelhimptylt wurdt dit jier flink opskaald yn Fryslân: fan 60 nei 225 bunder

Ofrûne wike binne de earste stikken lân ynsiedde by Nijhoarne. It ynsiedzjen wurdt dien troch it Drachtster bedriuw GreenInclusive, dat duorsume produkten ûntwikkelet en produsearret fan natuerlike en lokale grûnstoffen.

"We hebben daar onze nieuwe zaaicombinatie samen met partner Kamps De Wild goed afgesteld en getest", seit Hendrik Roorda fan GreenInclusive. "Daarna is het echte werk begonnen in Lemmer, waar we op de ontwikkellocatie van De Kompanjon uit Drachten komend jaar vezelhennep gaan telen."

Duorsumens

Nei it ynsiedzjen moat de himp hûndert dagen groeie. Nei de rispinge bliuwt it noch in skoft op it lân lizzen en dêrnei kinne der ûnder oaren isolaasjematten fan makke wurde foar it duorsum isolearjen fan huzen. "Met onze producten die we van natuurlijke grondstoffen maken, voorkomen we ook het gebruik van fossiele grondstoffen uit het buitenland", seit Roorda.

Op goed tweintich lokaasjes yn Fryslân wurdt dit jier fezelhimp teeld. Neist Nijhoarne yn ûnder mear Tsjerkgaast, Aldehaske en Oerterp.