Fan minút oant minút: in Fryske derby om net gau te ferjitten

It wie al in oantreklike wedstriid, mar it spektakel yn de slotfaze makke it hielendal ôf. It wie in Fryske derby om net gau te ferjitten.

Ferslachjouwers Roelof de Vries en Andor Faber helje no reaksjes fan de trainers en spilers. Dy komme dalik ek op ús webside en app.