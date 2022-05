Sa folgest deadebetinking en Befrijdingsdei by Omrop Fryslân

De offisjele iepening fan it Bevrijdingsfestival Fryslân is dit jier op it poadium fan Omrop Fryslân. Boargemaster Buma sil it fjoer ûntstekke en it Orkest Koninklijke Luchtmacht spilet mei Elske DeWall.

De Hûnekop en De Doelleazen

Fierder steane Rachel Croft ft. Kentucky Snake Oil op it poadium, ferfolge troch Jaap Louwes & de Lossebinde. Ek Ralph de Jongh ft. Tim Birkenholz sille spylje. De Hûnekop is foarlêst en der wurdt in spetterjende ôfsluting fan De Doelleazen ferwachte.