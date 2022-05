Sa betinkt en fiert Omrop Fryslân de frijheid op 4 en 5 maaie

Betinke dogge we mei in live útstjoering fan de provinsjale deadebetinking en fiere dogge wy de dei dêrnei, mei it Noardewyn Live-poadium op it Saailân yn Ljouwert. Belibje it troch derby te wêzen of sjoch it live op telefyzje.

Deadebetinking yn de Prinsetún

Op 4 maaie stjoert Omrop Fryslân de provinsjale Deadebetinking yn de Prinsetún yn Ljouwert út op radio en telefyzje. Foarsitter fan de provinsjale betinking, Sybrand Buma, sprekt hjir de betinkingsrede út.

Der is muzyk fan de brassband Hosannah en Faske, de Fryske Ambassadeur fan de Frijheid. In learling fan it Stedelijk Gymnasium draacht in selsskreaun gedicht foar. Presintaasje leit yn hannen fan Eric Ennema.