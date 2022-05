LIVE: Fier de frijheid mei Omrop Fryslân op it Befrijdingsfestival

De offisjele iepening fan it Bevrijdingsfestival Fryslân is dit jier op it poadium fan Omrop Fryslân op it Saailân yn Ljouwert. Boargemaster Buma ûntstekt om 13.00 oere it fjoer en it Orkest Koninklijke Luchtmacht spilet dêrnei mei ûnder oare Elske DeWall.