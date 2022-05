Fiif âld-spilers oer de rivaliteit yn de Fryske derby

It wie de derby yn it seizoen 1968/1969 doe't Derksen yn eigen hûs de earder beskreaune klap útdielde oan doetiidsk toptalint Kees Kist. "Ach, door de jaren is die klap ernstig verdraaid. Ik lag op de grond en probeerde overeind te komen. Toen heb ik hem die klap gegeven."

In kaart krige er net. "11.000 man in het stadion zagen het, maar de scheidsrechter niet." Letter kaam de muoike fan Kist nei Derksen ta om him mei sawol in hântas as paraplu in klap te jaan.