Gjin finale om it kampioenskip: VC Snits wer kânsleas tsjin Sliedrecht

It wie in spannende earste set yn Sliedrecht. It slagge beide teams net om op in grutte foarsprong te kommen. Yn de beslissende faze hie Sliedrecht wol in foarsprong. De earste set einige yn 25-22.

Snits jout foarsprong út hannen

Snits moast no echt alles op alles sette. Yn de twadde set kamen de Snitsers op in foarsprong fan seis punten, mar de ploech koe dy foarsprong net fêsthâlde. By 17-17 wie it wer lyk. Sliedrecht gie derop en deroer en pakte de set: 25-20.

Dêrtroch wie al dúdlik dat Snits útskeakele wie yn de striid om de Nederlânske titel. De tredde set koe likegoed skriftlik ôfdien wurde. Sliedrecht wûn ek dy set mei 25-20.

Snits moat no om it tredde plak stride tsjin de ferliezer fan de oare heale finale, Apollo 8 tsjin Regio Zwolle.