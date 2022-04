Verloren Oorlogskind Harry Davids nei 77 jier werom yn Ingwierrum

"Mijn overgrootmoeder - 'Beppe Ingwierrum' - vierde tot het einde van haar 97-jarige leven haar verjaardag in augustus," skriuwt Thomas. "De familieleden kwamen uit alle windstreken naar het noorden van Friesland om gebak bij haar te eten. Elk jaar zei ze: 'Moai dat jim hjir allegear foar my binne.' En elk jaar sprak ze dezelfde slotzin: 'Mar der mist noch wol ien."

Boek oer famyljeskiednis

Thomas wist op wa't se doelde. Harry Leo Davids, it Joadske jonkje dêr't se tegearre mei har man Berend Bakker yn 'e oarloch foar soarge hie. Se seach him as har eigen soan. Harry waard in pear jier letter út de húshâlding weilutsen en gong nei Súd-Afrika. It kontakt waard stil, ta grut fertriet fan beppe Jeltje. It ferhaal wie in pynlik haadstik yn 'e famyljeskiednis.