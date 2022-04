Sonny Stevens op goal foar Cambuur yn Fryske derby

De Fryske derby by Omrop Fryslân

Snein is alles oer de Fryske derby te folgjen yn in ekstra radioprogramma by Omrop Fryslân. Dat begjint om 11.00 oere en duorret oant en mei 15.00 oere. Fanút it Abe Lenstra Stadion presintearret René Koster it ekstra sportprogramma.

Lucas Bijker en Geert Jelle de Vries binne âld-spilers fan beide klups en sille oanskowe as analisten. It ferslach fan de wedstriid komt fan Andor Faber en Roelof de Vries.