Van der Pal traint foar de útdaging fan syn libben: de Alvestêdetriatlon

By it begeliedingsteam sjogge se ek dat it hieltyd better giet. De training fan no is in wichtige, seit begelieder Jort van Zutphen: "We sjogge no nei wat syn lichem docht mei in nacht derby. Dat is in hiel soad. Dat lichem moat op oare enerzjy wurkje. Ek mentaal, want de earste 20 oeren binne maklik, dan moatte je allinnich wer en dan noch wer." It team besiket de stikjes fan de puzel no goed foar eagen te krijen.

In oar aspekt dat derby meispilet, binne ferwûnings dy't Van der Pal oprinne kin. "It lichem nimt in soad wetter op en de hûd wurdt der net sterker op. Dat kin skuorplakken jaan en dan moatte je noch fytse en drave." Der wurdt no sjoen oft dat mei oare klean oplost wurde kin. Van Zutphen: "Of dat we ûnderweis by it fytsen en draven faker nije, drûge klean jouwe."

It fertrouwen is grut

It team hat in soad fertrouwen yn Van der Pal syn meunsterûndernimming. "Ik kin Stefan al hiel lang en wit wat hy kin. Ik ha der seker fertrouwen yn", seit Van Zutphen. "It is no saak de kop der goed by te hâlden en te lústerjen nei hoe't hy him fielt en wat wy sjogge. Dan bouwe je oan noch mear fertrouwen."